Избиение ребенка в Сокулуке. Мать мальчика не знает, откуда у него травма головы

В Сокулукском районном суде рассматривается уголовное дело по факту жестокого избиения двухлетнего ребенка. Председательствует на процессе судья Манасбек Кулмурзаев.

В суд под конвоем доставили обвиняемого Александра Самаркина.

В качестве свидетеля была допрошена мать пострадавшего Алена Чумакова. Она заявила, что рассталась с мужем в октябре 2021 года.

Фото 24.kg. Обвиняемый в жестоком избиении ребенка Александр Самаркин

На вопрос о том, откуда у ребенка травма головы, женщина ответила, что в месте, где они жили, были бугры, о которые Егор спотыкался и падал. Она якобы не могла уследить за ним, поскольку, помимо двухлетнего сына, у нее есть еще четырехлетняя дочь.

«Ребенок спотыкался, падал, возможно, коленками бился, головой. Там бугры большие, самостоятельно он ходить не мог, я не успевала за всеми следить. В октябре ушла от мужа, он просил привозить детей каждые выходные, скучал по ним. Воскресенье был полноценным выходным днем у супруга», — сказала Алена Чумакова.

Свидетель добавила, что Александр Самаркин пытался посадить Егора на шпагат, но, когда она сделала ему замечание, перестал.

«При мне не было, чтобы Александр Самаркин избивал сына, я бы не позволила. Егора кормила в течение дня — кормила, когда он просил. Мы не живем с мужем, часто расходились и сходились. Перестали понимать друг друга», — добавила Алена Чумакова.

Напомним, что 3 февраля в Сокулукскую территориальную больницу с побоями поступил двухлетний ребенок. На его теле зафиксированы гематомы. По факту истязания мальчика возбуждено уголовное дело. По подозрению в жестоком избиении ребенка милиция задержала 34-летнего Александра Самаркина. В аппарате акыйкатчи заявили, что подозреваемый постоянно избивал малыша и его отца и неоднократно стрелял из пневматической винтовки по ногам последнего. Причиной издевательств со стороны работодателя стал долг.

Ранее директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова сообщила, что у малыша и его сестры нет никаких документов.

Мать и отца ребенка ограничили в родительских правах на время следствия, детей передали под временную опеку бабушке (матери отца).