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Общество

Генрих Келлер больше не сможет дарить кыргызстанцам инвалидные коляски — дорого

Волонтер, уроженец Кыргызстана Генрих Келлер больше не сможет привозить кыргызстанцам инвалидные коляски и костыли. Об этом 24.kg сообщил советник омбудсмена по вопросам людей с инвалидностью Аскар Турдугулов.

«Уже много лет Генрих два раза в год из Германии за свой счет привозит коляски, нанимая целую грузовую фуру. Раньше, чтобы приехала одна фура, Генрих платил $6 тысяч. В этом месяце он заплатил $12 тысяч. В два раза больше!

Генрих рассказал, что ранее никогда на границах не было особых проблем, но сейчас большие сложности возникли на границе Беларуси и России. Заставляли разгружать каждую коляску, делали детальный досмотр. Он вместе с колясками всегда привозил две коробки шоколада для детей, и даже эти шоколадки поштучно пересчитывали.

По словам Генриха, это, скорее всего, его последняя отправка колясок в Кыргызстан, так как проблемы и цены, которые внезапно подняли, создали для него большие преграды для перевозки колясок», — сказал Аскар Турдугулов.

Советник омбудсмена просит власти помочь Генриху Келлеру с поставками инвалидных колясок нуждающимся кыргызстанцам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231268/
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