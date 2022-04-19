Волонтер, уроженец Кыргызстана Генрих Келлер больше не сможет привозить кыргызстанцам инвалидные коляски и костыли. Об этом 24.kg сообщил советник омбудсмена по вопросам людей с инвалидностью Аскар Турдугулов.

«Уже много лет Генрих два раза в год из Германии за свой счет привозит коляски, нанимая целую грузовую фуру. Раньше, чтобы приехала одна фура, Генрих платил $6 тысяч. В этом месяце он заплатил $12 тысяч. В два раза больше!

Генрих рассказал, что ранее никогда на границах не было особых проблем, но сейчас большие сложности возникли на границе Беларуси и России. Заставляли разгружать каждую коляску, делали детальный досмотр. Он вместе с колясками всегда привозил две коробки шоколада для детей, и даже эти шоколадки поштучно пересчитывали.

По словам Генриха, это, скорее всего, его последняя отправка колясок в Кыргызстан, так как проблемы и цены, которые внезапно подняли, создали для него большие преграды для перевозки колясок», — сказал Аскар Турдугулов.

Советник омбудсмена просит власти помочь Генриху Келлеру с поставками инвалидных колясок нуждающимся кыргызстанцам.