Митинг против незаконных построек. К участникам акции приехал аким

На митинг жителей Аламединского района приехал аким Бактибек Анаркулов. Об этом 24.kg сообщил Анвар Шерипов.
Он отметил, что сельчане открыли ранее перекрытую дорогу.
«Приехал аким района. Наши требования остаются прежними. Сейчас хотят узаконить новостройки в районе городского полигона. Говорят, эти участки непригодны для проживания, что их переселят к нам. Будут выделять участки из нашего Ак-Дюбинского айыл окмоту. Мы сами не можем годами получить участки. А они бесплатно получают. Эти жители просят у нас прописку, дорогу сделать, воду провести. Нас в селе всего лишь 1 тысяча человек. Их неофициально — 7-8 тысяч. Приезжают в айыл окмоту и просят их прописать», — сказал Анвар Шерипов.
Отметим, ранее директор Государственной земельной и водной инспекции Айнура Кенжебаева сообщала, что в рамках земельной амнистии дома в новостройках вокруг мусорного полигона Бишкека получат только технические паспорта.