Митинг против незаконных построек. К участникам акции приехал аким

На митинг жителей Аламединского района приехал аким Бактибек Анаркулов. Об этом 24.kg сообщил Анвар Шерипов.

Он отметил, что сельчане открыли ранее перекрытую дорогу.

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«Приехал аким района. Наши требования остаются прежними. Сейчас хотят узаконить новостройки в районе городского полигона. Говорят, эти участки непригодны для проживания, что их переселят к нам. Будут выделять участки из нашего Ак-Дюбинского айыл окмоту. Мы сами не можем годами получить участки. А они бесплатно получают. Эти жители просят у нас прописку, дорогу сделать, воду провести. Нас в селе всего лишь 1 тысяча человек. Их неофициально — 7-8 тысяч. Приезжают в айыл окмоту и просят их прописать», — сказал Анвар Шерипов.

Отметим, ранее директор Государственной земельной и водной инспекции Айнура Кенжебаева сообщала, что в рамках земельной амнистии дома в новостройках вокруг мусорного полигона Бишкека получат только технические паспорта.