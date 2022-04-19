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Общество

Казахстан расторгнет договор с Кыргызстаном о порядке пребывания силовиков

Казахстан хочет выйти из договора 1997 года с Кыргызстаном о порядке пребывания силовиков. Об этом сообщают казахские СМИ.

По их данным, в указе президента Касым-Жомарта Токаева говорится, что Министерству иностранных дел РК в установленном законодательством порядке поручено уведомить КР о намерении не становиться участником Договора о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных и специальных органов на территории обоих государств.

Отметим, договор был подписан в Алматы 8 апреля 1997 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231264/
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