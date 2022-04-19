Осторожно, клещи! В Бишкеке с укусами обратились 22 человека

В Центр госсанэпиднадзора столицы с укусами клеща обратились 22 человека. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, иммуноглобулин получил один человек. Случаев клещевого энцефалита среди жителей города не зарегистрировано.

В ЦГСЭН напомнили, что клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти. Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной.

При снятии клеща необходимо перевязать клеща ниткой вокруг его хоботка и, раскачивая за концы ниток, осторожно вытягивать клеща, стараясь не нарушить его целостность, место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70-процентный спирт, 5-процентный йод, одеколон).

Снятого клеща необходимо поместить в пенициллиновый флакончик с крышкой и доставить в ЦГСЭН Бишкека по адресу: улица Байтика Баатыра, 36, кабинет 203, телефон 0312511016.

В центре напомнили, что заразиться клещевым энцефалитом можно при посещении эндемичных территорий в приграничных зонах отдыха Чуйской области («Ала-Арча», «Теплые ключи», Кегетинское ущелье, Токмакский лесхоз), при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми — на одежде, с цветами, при раздавливании клеща, а также при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке.

Поэтому при посещении зон отдыха рекомендуется надевать одежду с длинными рукавами, закрепленными у запястий резинкой, брюки, которые необходимо заправлять в носки, а голову и шею нужно закрыть косынкой. Для защиты от клещей используют отпугивающие средства — репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.