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Общество

Кыргызстан просит Турцию снизить таможенные пошлины на экспортируемые товары

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев просит министра торговли Мехмета Муша рассмотреть возможность снижения размера таможенных пошлин на экспортируемые товары из КР. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

На встрече стороны также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, ход исполнения плана действий десятого заседания Кыргызско-Турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и проведение очередного осенью 2022 года.

Посол проинформировал об экспортных возможностях Кыргызстана и программе ВСП+ Европейского Союза.

«Учитывая высокие таможенные пошлины при ввозе в Турцию товаров из Кыргызстана, посол выразил просьбу оказать содействие в снижении этих ставок на экспорт кыргызской продукции, в том числе меда, фасоли, мяса и других продуктов», — говорится в сообщении.

Мехмет Муш отметил, что рассмотрит возможности импорта продукции из Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231238/
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