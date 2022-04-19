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Общество

В Оше наказали руководителей за недостаточную работу по профилактике суицидов

В Оше за недостаточную работу по профилактике и предупреждению суицида ряд чиновников привлечен к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

По ее данным, накануне в муниципалитете прошло собрание по вопросу воспитания детей в рамках исполнения указа президента «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности». В нем приняли участие вице-мэр Венера Рыскулова, заместитель председателя Ошского городского кенеша Шайырбек Нуранов, руководители органов образования, директора школ и заведующие детских садов, представители родительских комитетов школ.

Рассмотрены вопросы об охране и защите от семейного насилия, а также итоги работы уполномоченных органов в сфере противодействия и профилактики суицида среди несовершеннолетних, воспитательно-разъяснительной деятельности.

Отмечено, что за недостаточную работу по профилактике суицида руководителю МТУ «Курманжан-Датка» объявлено замечание, а руководителю МТУ «Манас-Ата» и директору школы имени Карла Маркса — выговор.

«По представлению прокуратуры Оша за непринятие комплекса мер со стороны соответствующих органов по защите детей, пострадавших от семейного насилия, за игнорирование и неисполнение требований законодательства в этой сфере предложено рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности ряда следователей СС УВД Оша и городского отдела по защите семьи и детей», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231235/
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