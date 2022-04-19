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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 504,9 миллиона, умерли более 6,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 423 тысячи 995 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 504 миллиона 990 тысяч 510 человек. Больше всего зараженных в США (80 миллионов 686 тысяч 315), Индии (43 миллиона 44 тысячи 280), Бразилии (30 миллионов 261 тысяча 88), Франции (27 миллионов 980 тысяч 729), Великобритании (21 миллион 916 тысяч 961), России (17 миллионов 820 тысяч 486), Турции (14 миллионов 999 тысяч 479), Аргентине (9 миллионов 60 тысяч 923), Иране (7 миллионов 208 тысяч 968), Колумбии (6 миллионов 89 тысяч 791), Испании (11 миллионов 627 тысяч 487), Италии (15 миллионов 730 тысяч 676) и Германии (23 миллиона 459 тысяч 628).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 199 тысяч 749. За сутки показатель вырос на 1 тысячу 530 человек. В том числе в США всего скончались 988 тысяч 898 человек, Бразилии — 662 тысячи 271, Индии — 521 тысяча 965, Мексике — 323 тысячи 944, России — 366 тысяч 209, Великобритании — 172 тысячи 14 и Италии — 161 тысяча 766.

В Кыргызстане зарегистрировали 200 тысяч 982 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 394 тысячи 233, Узбекистане — 238 тысяч 313, Таджикистане — 17 тысяч 786.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231225/
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