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Общество

ICT-специалисты обучат кыргызстанцев продвигать цифровизацию в регионах

ICT-специалисты обучат кыргызстанцев продвигать цифровизацию в регионах. Об этом сообщила координатор проекта Банур Абдиева.

Отмечается, что с 19 по 27 апреля в рамках проекта DigiKonush в отдаленных районах Ошской, Баткенской и Иссык-Кульской областей пройдут тренинги по созданию учебных продуктов по цифровым навыкам. Семинары разработали и проведут:

  • Талант Султанов, магистр Колумбийского университета (США), председатель Кыргызского отделения интернет-общества, создавшее изобретение Илимбокс, которое вошло в семерку лучших мировых продуктов;
  • Азиз Солтобаев, автор дорожной карты развития Ошской области, исследований по развитию цифровых навыков в Кыргызстане, соавтор проекта Национальной стратегии цифровой трансформации «Таза коом»;
  • Фариза Чилмергенова, профессиональный тренер в области дизайн-мышления, электронной коммерции, цифрового маркетинга, развития цифровых продуктов, гибкой методологии проектного менеджмента.

Проект DigiKonush реализуется Центром гражданских инициатив «Лидер» в партнерстве с Эстонским центром международного развития при поддержке Европейского союза и направлен на повышение цифровой грамотности женщин и молодежи, сокращения цифрового разрыва между городским и сельским населением.

По данным проведенного исследования, именно в Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях зафиксирован самый низкий процент охвата цифровыми навыками среди женщин и молодежи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231217/
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