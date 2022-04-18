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Общество

Убийство Садыркулова. Адвокат обвиняемого просит зачитать показания свидетелей

В Аламединском районном суде Чуйской области проходит разбирательство в отношении Санжара Сапарбекова, подозреваемого в убийстве экс-руководителя администрации президента Медета Садыркулова. Председательствует на процессе судья Бакыт Касымалиев.

Отметим, что гособвинение уже месяц не может обеспечить явку свидетелей.

Адвокат обвиняемого Анатолий Хегай заявил ходатайство о том, чтобы зачитать в суде свидетельские показания. Защитник подсудимого также просил истребовать все материалы из архива Ленинского районного суда.

«При составлении обвинительного акта следствие сослалось на показания около 50 свидетелей, которые якобы доказывают вину Санжара Сапарбекова. Мной были изучены материалы уголовного дела, в том числе свидетельские показания, на которые ссылается следствие: ни один из свидетелей на следствии не уличает Сапарбекова в совершении какого-либо преступления. По сути их показания ни о чем. Защита настаивала на том, чтобы их допросили в суде. Но с начала судебного разбирательства прошло более четырех месяцев и гособвинение обеспечило явку только трех свидетелей», — сказал Анатолий Хегай.

Прокурор Адидет Шыгаев пообещал, что на следующее заседание придут несколько свидетелей. По его словам, заместителем прокурора Чуйской области на имя начальника Следственной службы МВД было направлено письмо с просьбой содействовать в нахождении свидетелей.

«Там, оказывается, есть действующие сотрудники милиции, которые работают в центральном аппарате МВД. Нам необходимы все протоколы судебных заседаний по этому делу. Даже если придут свидетели, мы будем зачитывать им протоколы и освежать им память. Мы максимально постараемся обеспечить явку свидетелей», — сказал Адилет Шыгаев.

В итоге суд частично удовлетворил ходатайство адвоката. Однако из-за очередной неявки свидетелей заседание отложено на 25 апреля.

Напомним, что экс-руководитель администрации президента Медет Садыркулов, бывший директор Международного института стратегических исследований Сергей Слепченко и водитель Кубанычбек Сулайманов погибли в ДТП 13 марта 2009-го в пригороде Бишкека. Обвиняемым в автокатастрофе со смертельным исходом был признан Омурбек Осмонов, безработный уроженец Ошской области. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии-поселении.

После апрельских событий 2010-го Омурбек Осмонов был убит. Труп найден в одной из новостроек близ столицы. Неизвестный нанес ему 11 ножевых ранений.

В 2011 году установлена причастность к убийству Талантбека Чолпонбаева, который сообщил, что сделал это по указанию Алмамбета Анапияева.

В ноябре 2021-го милиция задержала еще одного подозреваемого в жестоком преступлении Санжара Сапарбекова. Он находился в розыске.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231209/
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