Центру общеврачебной практики и ЦГСЭН Токмака передали машины

Центру общеврачебной практики и ЦГСЭН Токмака передали две машины. Об этом сообщил мэр Урмат Самаев.



Градоначальник передал указанным учреждениям два автомобиля Lada Niva Travel 2022 года выпуска. По его словам, за восемь месяцев город получил восемь машин от государства.

«Когда вы видели, чтобы в Санэпидстанцию и больницу передавали авто? Раз министр передает, мы должны работать днем и ночью. Цените государственную машину больше, чем свою. Если свою машину оставляете на улице, эти ставьте в гараж. Моя машина и автомобиль мэрии находятся в гараже. Всего за восемь месяцев город получил восемь машин. Никогда такого не было. Кто скажет теперь, что власти не работают?» — сказал Урмат Самаев, выступая перед сотрудникам медучреждений.