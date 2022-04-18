19 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 9, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Термечикова), «Тынчтык», «Дордой»;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Аксы);
- 9.30-17.30 — 5-й микрорайон, 33-36, 30а;
- 9.00-18.00 — отрезки улицы Красной, Асаналиева, переулок Яблочный;
- 13.00-17.00 — улица Токтоналиева, 6, 6а;
- 9.00-13.00 — бульвар Молодой Гвардии, 32а.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Виноградное (улицы Ленина, Молодежная, Алма-Атинская, Фрунзе, 6-й распред, Советская, Виноградная, Лермонтова, Новостройка, Спортивная, Токтогула, Крупской, Чуйская), Полевое (улицы Полевая, Прудная, Садовая, Озерная), Привольное, Кок-Жар (улицы Баялинова, Шабдана Баатыра, Кыял, Майрам, Карагул Акмат, Мадиева, Матиева, Алымбаева, Конур Осмон, Салкын, Курманалиева, жилмассив «Торт-Гуль»), Пригородное (улицы 8 Марта, Дорожная, Суворова, Марата, Новая, Нижняя, Широкая, Серегина, Арсланбоб, Первомайская, Сибирская, Юбилейная, Маяковского, Горького, Космонавтов, Береговая, Садовая, Строительная, Новая, Гагарина, Лесная, Ынтымак, Эркиндик, дачи «Достук» (1-10-я линии), Арашан (улицы Проектируемая, Новостройка, Молдобекова), Лебединовка (проспект Победы, улицы Чкалова, Комсомольская), Беш-Кунгей (улица Байбосун), Гроздь (улицы Гроздненская, Садовая), Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская, Набережная, переулок Маслопромский);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Манас (улицы Черемушки, Авиагородок), Новопавловка (улицы Корсаковых, Фрунзе), Асылбаш (улицы Доолот, Кашка-Суу, Сурабалды, Майтан, Бира), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Ала-Арчинская, Ленина, Горького, Токтогула, Школьная, Северная, Фрунзе, Пушкина, Красноармейская, Южная, Октябрьская, Полярная, Проектируемая);
- 9.30-17.00 — села Нижнечуйское (улицы Аэродромная, Западная, Зеленая, Фрунзе, переулок Зеленый), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Токтогула, Гагарина, Четинди, Холодное ущелье), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка, дачи «Электромеханик»), Саз (улицы Бекбалаева, Эдельвейс);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Садовая, Комсомольская, Октябрьская, Красноармейская, Королева, Украинская, Кирова, Садовая, Комсомольская, городок АДСК), Беш-Терек;
- 8.00-18.00 — села Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Ванахуна, Восточная, Лалаза, Центральная, Комсомольская);
- 9.00-18.00 — село Ак-Суу (улица Гоголя);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тельман, Бухара, Эркин-Сай, Ставрополовка, Кара-Суу, Сосновка (улицы Садовая, Байтерекова), город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Матросова, Заводская, 40 лет Киргизии, 1-13);
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — села Тогуз-Булак, Хунчи, Жээк (улицы Джакыпова, Победы), Бирдик (улицы Береговая, Аламанова);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Фестивальная, Некрасова, Межевая), Свинсовхоз (улица Комплексная);
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Саадаева, Зеленая, Гвардейская, Болеболаева);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — город Орловка (улица Садовая), села Ак-Тюз (улица Горная), Кызыл-Октябрь (улица Школьная).
3Иссык-Кульская область
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9.00-17.00 — город Каракол (улицы Туркестанская, Пролетарская, Салиевой, Орозбекова, Крутикова, Ленина, Фучика, Жамансариева, Чичерина, Ахунбаева, Абдрахманова, Нарынская, Алыбакова, Гоголя, Мирная, Толстого, Долосбая, Кравцова, Карасаева, Луначарского, Дербишева, Коенкозова, Гагарина, Крупская, Парковая, Шопокова, Октябрьская, Тыныстанова, Люксенбург, Королькова, Коммунистическая, Орозова, Манаса, Токтогула, Маркса, Есенина, Торгоева), села Чырак, Кабак, Барскоон.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Мирмахмудов, Бел-Кайрагач, Жаны-Ноокат, Гулистан.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Катран, Лейлек, Пулгон, город Сулюкта, село Боконбаев.
6Таласская область
- 9.00-17.00 — город Талас (улицы Омурбекова, Крупская), села Кок-Ой, Арал, Уч-Эмчек, Кызыл Октябрь, Боо-Терек, Ак-Добо, Шекер Кызыл-Адыр, Аманбаево, Арал, Чеч-Тобо, Талас.