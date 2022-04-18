19 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 9, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Термечикова), «Тынчтык», «Дордой»;

9.30-17.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Аксы);

9.30-17.30 — 5-й микрорайон, 33-36, 30а;

9.00-18.00 — отрезки улицы Красной, Асаналиева, переулок Яблочный;

13.00-17.00 — улица Токтоналиева, 6, 6а;

9.00-13.00 — бульвар Молодой Гвардии, 32а.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Виноградное (улицы Ленина, Молодежная, Алма-Атинская, Фрунзе, 6-й распред, Советская, Виноградная, Лермонтова, Новостройка, Спортивная, Токтогула, Крупской, Чуйская), Полевое (улицы Полевая, Прудная, Садовая, Озерная), Привольное, Кок-Жар (улицы Баялинова, Шабдана Баатыра, Кыял, Майрам, Карагул Акмат, Мадиева, Матиева, Алымбаева, Конур Осмон, Салкын, Курманалиева, жилмассив «Торт-Гуль»), Пригородное (улицы 8 Марта, Дорожная, Суворова, Марата, Новая, Нижняя, Широкая, Серегина, Арсланбоб, Первомайская, Сибирская, Юбилейная, Маяковского, Горького, Космонавтов, Береговая, Садовая, Строительная, Новая, Гагарина, Лесная, Ынтымак, Эркиндик, дачи «Достук» (1-10-я линии), Арашан (улицы Проектируемая, Новостройка, Молдобекова), Лебединовка (проспект Победы, улицы Чкалова, Комсомольская), Беш-Кунгей (улица Байбосун), Гроздь (улицы Гроздненская, Садовая), Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская, Набережная, переулок Маслопромский);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Черемушки, Авиагородок), Новопавловка (улицы Корсаковых, Фрунзе), Асылбаш (улицы Доолот, Кашка-Суу, Сурабалды, Майтан, Бира), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Ала-Арчинская, Ленина, Горького, Токтогула, Школьная, Северная, Фрунзе, Пушкина, Красноармейская, Южная, Октябрьская, Полярная, Проектируемая);

9.30-17.00 — села Нижнечуйское (улицы Аэродромная, Западная, Зеленая, Фрунзе, переулок Зеленый), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Токтогула, Гагарина, Четинди, Холодное ущелье), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка, дачи «Электромеханик»), Саз (улицы Бекбалаева, Эдельвейс);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Садовая, Комсомольская, Октябрьская, Красноармейская, Королева, Украинская, Кирова, Садовая, Комсомольская, городок АДСК), Беш-Терек;

8.00-18.00 — села Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Ванахуна, Восточная, Лалаза, Центральная, Комсомольская);

9.00-18.00 — село Ак-Суу (улица Гоголя);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман, Бухара, Эркин-Сай, Ставрополовка, Кара-Суу, Сосновка (улицы Садовая, Байтерекова), город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Матросова, Заводская, 40 лет Киргизии, 1-13);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Тогуз-Булак, Хунчи, Жээк (улицы Джакыпова, Победы), Бирдик (улицы Береговая, Аламанова);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Фестивальная, Некрасова, Межевая), Свинсовхоз (улица Комплексная);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Саадаева, Зеленая, Гвардейская, Болеболаева);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — город Орловка (улица Садовая), села Ак-Тюз (улица Горная), Кызыл-Октябрь (улица Школьная).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область