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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 апреля облачно. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День увеличился до 13 часов 33 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.53. Полный календарь Орозо-2022 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в календаре.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 9, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Термечикова), «Тынчтык», «Дордой»;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Аксы);
  • 9.30-17.30 — 5-й микрорайон, 33-36, 30а;
  • 9.00-18.00 — отрезки улицы Красной, Асаналиева, переулок Яблочный;
  • 13.00-17.00 — улица Токтоналиева, 6, 6а;
  • 9.00-13.00 — бульвар Молодой Гвардии, 32а.

Газа не будет с 18 по 22 апреля:

  • в районе, ограниченном улицами Толстого, Горького, Жукеева-Пудовкина, Ибраимова, Байтика Баатыра, а также в ОсОО «Автомаш Радиатор», ОсОО «Алькони» на улице Матросова, 1а, ОсОО «Санкейп» на Матросова, 1в, ОсОО «Байтур» на Жукеева-Пудовкина, 41.

У кого намечается той

Абдикарим Алимбаев

Родился 19 апреля 1973 года. Полномочный представитель президента в Баткенской области.

Елена Проскуракова

Родилась 19 апреля 1985 года. Двукратная чемпионка Азии по самбо, пятикратная чемпионка Кыргызстана по дзюдо. Участница Олимпийских игр в Пекине.

Люди, которые меняли мир

Родился партийный деятель Вячеслав Макаренко

В 1933 году в городе Фрунзе родился кыргызский партийный деятель Вячеслав Макаренко.

Кандидат сельскохозяйственных наук. Член КПСС с 1953 года; первый секретарь Ошского обкома КП Киргизии (1981). Депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984-1989) от Киргизской ССР. Заместитель председателя президиума Верховного Совета Киргизской ССР (1985-1986).

Родился писатель Турусбек Мадылбай

Родился в 1957 году в городе Токтогуле Киргизской ССР.

Вошел в Книгу рекордов Гиннесса Кыргызстана как кыргызстанец, знающий наибольшее число языков (32). Уже в школе получил грамоту Международного союза студентов за цикл стихов.

Лауреат национальной премии по фантастике, нескольких премий за статьи. В 2006 году стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» — в номинации «Крупная проза» (за роман «Феникс»). В 2008-м за повесть «Страдания молодого Берди» получил Международную премию «Добрая лира».

Турусбек Мадылбай является знатоком и исследователем истории кыргызов.

Умерла поэтесса Тенти Адышева

20 июня 1920 года в селе Кюн-Чыгыш Иссык-Кульской области родилась народный поэт Киргизской ССР Тенти Адышева.

Творческая биография началась с 1947 года. Первый поэтический сборник «Заманым» («Моя эпоха») издан в 1961-м.

Является автором ряда рассказов, повестей, воспоминаний.

Тенти Адышева первой из кыргызских женщин избрана секретарем ЦК комсомола республики, была ответственным работником партийных и советских органов.

Умерла 19 апреля 1984 года.

Куда сходить

Культура

  • на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231200/
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