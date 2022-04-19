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Газа не будет с 18 по 22 апреля:

Родился 19 апреля 1973 года. Полномочный представитель президента в Баткенской области.

Родилась 19 апреля 1985 года. Двукратная чемпионка Азии по самбо, пятикратная чемпионка Кыргызстана по дзюдо. Участница Олимпийских игр в Пекине.

Родился партийный деятель Вячеслав Макаренко

В 1933 году в городе Фрунзе родился кыргызский партийный деятель Вячеслав Макаренко.

Кандидат сельскохозяйственных наук. Член КПСС с 1953 года; первый секретарь Ошского обкома КП Киргизии (1981). Депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984-1989) от Киргизской ССР. Заместитель председателя президиума Верховного Совета Киргизской ССР (1985-1986).

Родился писатель Турусбек Мадылбай

Родился в 1957 году в городе Токтогуле Киргизской ССР.

Вошел в Книгу рекордов Гиннесса Кыргызстана как кыргызстанец, знающий наибольшее число языков (32). Уже в школе получил грамоту Международного союза студентов за цикл стихов.

Лауреат национальной премии по фантастике, нескольких премий за статьи. В 2006 году стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» — в номинации «Крупная проза» (за роман «Феникс»). В 2008-м за повесть «Страдания молодого Берди» получил Международную премию «Добрая лира».

Турусбек Мадылбай является знатоком и исследователем истории кыргызов.

Умерла поэтесса Тенти Адышева

20 июня 1920 года в селе Кюн-Чыгыш Иссык-Кульской области родилась народный поэт Киргизской ССР Тенти Адышева.

Творческая биография началась с 1947 года. Первый поэтический сборник «Заманым» («Моя эпоха») издан в 1961-м.

Является автором ряда рассказов, повестей, воспоминаний.

Тенти Адышева первой из кыргызских женщин избрана секретарем ЦК комсомола республики, была ответственным работником партийных и советских органов.

Умерла 19 апреля 1984 года.

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