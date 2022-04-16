Репутация нехорошая? Кто будет строить дома и административные здания в Бишкеке

Депутат Дастан Бекешев сомневается в достойной репутации компаний, которые будут строить многоэтажные дома, административные здания и парковки в Бишкеке. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам народного избранника, в последнее время многое происходит за закрытыми дверями, это не может не настораживать. «Мы до сих пор не знаем, кто строит административное здание на месте гостиницы «Иссык-Куль», какой инвестор будет строить парковки, многоэтажные дома, школы и детские сады вместо снесенных гаражей. Раз не хотят разглашать, значит, у этой фирмы или партнера не очень хорошая репутация. Была бы хорошая, напротив, компания бы себя разрекламировала, чтобы заручиться поддержкой общественности», — считает он.

Напомним, ранее стало известно, что фирма, которая собирается строить школы в столице, может быть связана с главой Госагентства по инвестициям Равшаном Сабировым. Портал «ОсОО.kg» при поиске «Экспресс-Строй КГ» указывает, что учредителями компании были Нурдин Сабиров, Эрлан Сыргабеков, Дулкун Ходжамниязов, Александр Коптев, Анатолий Мележик. Сейчас же учредителями указаны Ахмадшох Азатов и Эрмек Атантаев.

Неизвестно также, кто будет строить новое здание администрации президента и комплекс на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль». Накануне Садыр Жапаров заложил капсулу в строительство объекта, однако название стройкомпании не разглашается.