14:19
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Общество

Репутация нехорошая? Кто будет строить дома и административные здания в Бишкеке

Депутат Дастан Бекешев сомневается в достойной репутации компаний, которые будут строить многоэтажные дома, административные здания и парковки в Бишкеке. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам народного избранника, в последнее время многое происходит за закрытыми дверями, это не может не настораживать. «Мы до сих пор не знаем, кто строит административное здание на месте гостиницы «Иссык-Куль», какой инвестор будет строить парковки, многоэтажные дома, школы и детские сады вместо снесенных гаражей. Раз не хотят разглашать, значит, у этой фирмы или партнера не очень хорошая репутация. Была бы хорошая, напротив, компания бы себя разрекламировала, чтобы заручиться поддержкой общественности», — считает он.

Напомним, ранее стало известно, что фирма, которая собирается строить школы в столице, может быть связана с главой Госагентства по инвестициям Равшаном Сабировым. Портал «ОсОО.kg» при поиске «Экспресс-Строй КГ» указывает, что учредителями компании были Нурдин Сабиров, Эрлан Сыргабеков, Дулкун Ходжамниязов, Александр Коптев, Анатолий Мележик. Сейчас же учредителями указаны Ахмадшох Азатов и Эрмек Атантаев.

Неизвестно также, кто будет строить новое здание администрации президента и комплекс на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль». Накануне Садыр Жапаров заложил капсулу в строительство объекта, однако название стройкомпании не разглашается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231028/
просмотров: 5275
Версия для печати
Материалы по теме
«Голопопыми батырами» назвал депутатов горкенешей Дастан Бекешев и пояснил это
Открыть в Кыргызстане консульскую службу Польши предлагает Дастан Бекешев
Все строящиеся в Кыргызстане объекты можно увидеть на карте
Новый сайт Жогорку Кенеша. Ресурс стал недоступным для незрячих
Снести незаконно построенные коммерческие объекты обещает глава Госстроя
Спешка с поднятием флага. Депутат рассказал об отсутствии важной части закона
Цифра дня. 10,9 миллиарда сомов потратил Госстрой на возведение соцобъектов
Всемирный банк выделит $11,4 миллиона для повышения качества медпомощи
Получение лицензии на строительство упростят и ускорят — предложение Госстроя
Депутат предлагает установить правила тишины и отдыха населения
Популярные новости
Какая погода нас ожидает. К&nbsp;концу недели в&nbsp;Бишкеке снова снег и&nbsp;похолодание Какая погода нас ожидает. К концу недели в Бишкеке снова снег и похолодание
Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из&nbsp;56&nbsp;справился с&nbsp;тестом Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из 56 справился с тестом
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке. Что об&nbsp;этом думают горожане? Опрос Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
24 февраля, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего подешевели огурцы Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего...
13:33
С религиозными деятелями Бишкека и Чуйской области обсудили вакцинацию от кори
13:00
Еще одна компания из Кыргызстана попала в санкционный список США
12:30
Участок дороги Казарман — Акталчат закрыт для проезда
12:21
Два года войне. Здание посольства США в Бишкеке осветили в цвет флага Украины