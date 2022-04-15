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Общество

В Южно-Сахалинске восемь кыргызстанцев будут депортированы

Из Центра временного содержания иностранцев Южно-Сахалинска будут депортированы восемь граждан Кыргызстана. Об этом сообщает посольство КР в России.

По его данным, центр посетили первый секретарь канцелярии дипмиссии и почетный консул КР в РФ.

Поездка состоялась в рамках работы по защите прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики.

Сотрудников дипмиссии ознакомили с условиями содержания кыргызстанцев и проинформировали по всем консульско-правовым вопросам. Соотечественникам переданы необходимые продукты питания.

На сегодня в центре депортацию ожидают восемь граждан КР, трое из которых, по информации руководства учреждения, будут отправлены на родину до конца апреля.

Посольство не сообщает, какие нарушения допущены кыргызстанцами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231012/
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