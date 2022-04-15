У граждан Кыргызстана в России отобрали документы. Они пожаловались в посольство

28 граждан Кыргызстана, выехавших в Великие Луки (Россия) на заработки, пожаловались в посольство КР в РФ, что у них отобрали все документы.

В дипломатической миссии сообщили, что консульским сотрудником совместно с юристом кыргызской диаспоры Москвы по коллективному обращению граждан Кыргызской Республики об оказании содействия в возврате незаконно изъятых документов (паспорт, миграционная карта, регистрация) осуществлен выезд в Псковскую область.

«Установлено, что группа граждан Кыргызстана из 28 человек (женщины) прибыла в Великие Луки с 24 февраля по 1 апреля при содействии представителя ООО «Форест» гражданина России. В результате проведенной работы документы 25 граждан КР были возвращены их владельцам. Трое кыргызстанцев изъявили желание остаться и продолжать работать на объекте ООО «Форест». При содействии диаспоральных организаций был организован трансфер для вывоза граждан КР в Москву, где была проведена разъяснительная работа о важности осуществления трудовой деятельности на легальной основе, соблюдения миграционного законодательства РФ», — проинформировали в диппредставительстве.