В Бишкеке 16 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День увеличился до 13 часов 24 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.50. Полный календарь Орозо-2022 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Чапаева).

У кого намечается той

Гулкан Молдобекова

Родилась 16 апреля 1964 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Руслан Татиков Родилась 16 апреля 1982 года. Заместитель министра финансов КР.

Памятные даты

Состоялась премьера фильма «Алые маки Иссык-Куля»

В 1973 году состоялась премьера знаменитого фильма «Алые маки Иссык-Куля» кинорежиссера Болота Шамшиева. Кинокартину в прокате посмотрели 11,3 миллиона зрителей.

Главный герой фильма Карабалта вступает в смертельную схватку с бандой контрабандистов опиума, которую возглавляет некий Байзак. В этой борьбе ему помогают советские пограничники, которые только недавно приступили к охране государственной границы.

Учреждена высшая государственная награда Кыргызстана — орден «Манас»

В 1996 году в Кыргызстане учреждена высшая государственная награда — орден «Манас».

Фото из интернета. Орден «Манас»

Им награждаются граждане за выдающийся вклад в защиту и укрепление государства и демократического общества, единства народа, приумножение экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны. Имеет три степени. Награждение производится последовательно. Президент Кыргызстана может наградить граждан орденом «Манас» I степени, минуя награждение орденом «Манас» III и II степеней.

Курманбек Бакиев подписал заявление об отставке

Фото Reuters. Курманбек Бакиев

В 2010 году Курманбек Бакиев через девять дней после бегства из Бишкека подписал заявление об отставке с поста президента Кыргызстана. Соответствующее письмо за подписью бывшего главы государства сначала получено новыми властями по факсу. Затем посол Казахстана передал представителям временного правительства КР оригинал заявления Курманбека Бакиева об отставке.

Всемирный день голоса

Праздник, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящен феномену голоса человека и его роли в жизни людей.

Инициатором учреждения международного праздника выступила Американская академия отоларингологии.

Цель учреждения Международного дня голоса — привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса — дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания.

Международный день цирка

Празднуется ежегодно в третью субботу апреля.

Современный цирк — это клоунада, акробатика, эквилибристика, музыкальная эксцентрика, иллюзионизм, пантомима, интермедия и многое другое. В мире работают тысячи цирков, и ряд из них имеет мировую известность.

Здание Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева построено в 1976 году и по праву является одной из достопримечательностей города. Первое представление в новом здании кыргызские артисты дали спустя два года, в 1978-м.

Люди, которые меняли мир

Родился Асан Мамбеталиев

Родился 16 апреля 1924 года в Чолпон-Ате. Герой Социалистического труда.

Демобилизовавшись из Вооруженных сил в 1949-м, окончил курсы шоферов и с тех пор работал в рыбачинском отделении «Автовнештранса».

За высокие трудовые достижения по итогам семилетнего плана (1959-1965) награжден орденом Трудового Красного Знамени. Производственные задания восьмой пятилетки (1966-1970) выполнил на 120 процентов. В 1971 году вступил в КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1971-го за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по перевозкам народно-хозяйственных грузов и пассажиров, строительству и содержанию автомобильных дорог, Асану Мамбеталиеву присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР 7-го и 8-го созывов (1967-1975).

Умер в 1989 году.

Родился профессор Владимир Плоских

Фото lib.krsu.edu.kg. Владимир Плоских

Родился 16 апреля 1937 года в Акмолинске (Казахская ССР). Доктор исторических наук, профессор, академик Национальной академии наук КР, дважды лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Ведущий ученый-историк и археолог, внесший значительный вклад в развитие исторической науки республики. Опубликовал более 300 научных и научно-популярных трудов, в том числе 30 монографий и учебников.

Под его руководством проводятся подводные археологические исследования на Иссык-Куле.

Много сил и энергии отдает работе со студентами, аспирантами и докторантами.

Автор учебников и учебных пособий, в том числе научно-популярной иллюстрированной энциклопедии «Наш Кыргызстан».

Куда сходить

Культура

на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева и Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, «Творческая группа 705» приглашают на свои спектакли;

Кыргызский театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на балет «Корсар»;

в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится к онцерт камерного оркестра «Манас».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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