В Чуйской области прошли соревнования кинологов Службы исполнения наказаний

Департамент охраны и конвоирования Службы исполнения наказаний провел соревнования среди кинологов спецучреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Состязания, проводимые в формате личного первенства, не просто выявляют лучших из лучших, они позволяют повышать профессиональный уровень кинологов. Участниками выполнялись упражнения по розыску следа, задержанию, охране и конвоированию», — говорится в сообщении.

Первое место занял прапорщик Куштарбек Барыктабасов, инструктор 11-й роты 4-го отдельного батальона, второе — Уланбек уулу Сыймык, инструктор отделения служебных собак-специалистов 7-й роты 3-го отдельного батальона. Третье место за ефрейтором Мирдином уулу Бекжан, старшим тренером взвода служебных собак 2-го отдельного батальона.

Отмечается, что в центральном питомнике ДОК в селе Беловодском сегодня содержится около 100 собак, которые используются для проверки состояния запретных зон колоний, досмотра транспортных средств и обыска грузов, поимки совершивших побег преступников, а также для защиты и караула, проведения спецопераций, выставления на блокпосты, поиска наркотиков, взрывчатки и оружия.