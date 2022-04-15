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Общество

Эксперты ООН: Женщины Кыргызстана активны, но их мало на руководящих должностях

В Кыргызстане на руководящих должностях мало женщин. Об этом говорится в заявлении Рабочей группы ООН по дискриминации в отношении женщин и девочек, завершившей свой 12-дневный визит в страну.

Отмечается, что женщины активно участвуют в общественной и политической жизни, но значительно недостаточно представлены на руководящих должностях на национальном и местном уровнях.

«Хотя мы приветствуем различные инициативы, которые были реализованы для увеличения представительства женщин, мы отмечаем, что некоторые инициативы не приносят результатов. Мы обеспокоены этой потерей женского человеческого потенциала», — говорится в отчете экспертов ООН.

Рабочая группа напомнила, что в Кыргызстане применяются законодательно обозначенные специальные меры, согласно которым при определении списка кандидатов политическая партия обязана обеспечить представительство не более 70 процентов претендентов одного пола в парламенте, а каждый третий человек в списке политорганизации должен быть другого пола.

«Мы приветствуем эту специальную меру, но мы обеспокоены тем, что она касается только 54 выборных мест по преференциальной системе и не касается 36 выборных мест по мажоритарной системе в одномандатных округах. Эта новая смешанная избирательная система может привести к уменьшению количества мест для женщин», — заметили независимые эксперты.

Они обеспокоены низким уровнем представленности женщин в парламенте и кабинете министров: в нынешнем составе Жогорку Кенеша только 21 процент — женщины (19 из 90), в кабмине — только 1 из 19 министров.

В связи с этим рекомендуются дальнейшие действия, включая пересмотр эффективности системы квот в контексте нынешней избирательной системы, а также путь к достижению 50 процентов. «Необходимо принять дополнительные меры по поощрению и поддержке женщин, баллотирующихся на государственные должности, а также поддержать кандидатов-женщин, чтобы у них было больше шансов на успех», — говорится в сообщении.

Экспертов обнадеживает тот факт, что применение специальной меры на выборах в органы местного самоуправления (айыльный кенеш) в прошлом году привело к тому, что число женщин-парламентариев на местном уровне увеличилось в четыре раза — с 9 процентов в 2012-м до 37,8 процента в 2021-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230974/
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