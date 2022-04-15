Больница кыргызско-турецкой дружбы передана на баланс мэрии Бишкека

Больница кыргызско-турецкой дружбы переходит на баланс мэрии Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, больница построена в 2017 году при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).

Она оснащена необходимым оборудованием и рассчитана на 72 койки, из них 21 — реанимационная, в больнице имеются ангиограф, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, маммография, рентген-оборудование, УЗИ, гастроскоп, эхокардиограф и многие другие диагностические приборы.

Кроме того, мэрия вернула себе и здание, которое занимала ОсОО «Камэк».

«Департамент по управлению муниципальным имуществом провел работы по высвобождению муниципального здания. Пациенты учреждения перемещены в другие больницы, здание освобождено и рассматривается вопрос передачи его на баланс городского управления здравоохранения. Ранее департамент направлял соответствующее уведомление о добровольном высвобождении здания согласно решению комиссии по муниципальному имуществу мэрии. Однако оно было проигнорировано со стороны ОсОО «Камэк», — отметили в мэрии.