Религиозный экстремизм ограничивает прогресс женщин и девочек Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сообщила член Рабочей группы ООН Элизабет Бродерик.

По ее словам, Кыргызстан добился заметных успехов в отношении прав женщин и гендерного равенства, но еще остаются серьезные проблемы, такие как социально-экономическое развитие.

«Отмечу новые законы и институциональные меры, направленные на обеспечение гендерного равенства, а также целевые программы и инициативы, направленные на борьбу с патриархальными установками и вредными стереотипами. Однако мы обеспокоены узким концептуальным оформлением ключевых правовых понятий, таких как дискриминация, и проблемами применения законов», — сказала Элизабет Бродерик.

Она подчеркнула: несмотря на то что Кыргызстан является светским государством, растущий религиозный экстремизм ограничивает прогресс женщин и девочек и в то же время укрепляет отношение к женщинам как к роженицам и воспитателям детей.

«Мы провели опрос в Иссык-Кульской, Ошской областях и Бишкеке. Опрошенные часто говорили, что религиозный экстремизм мешает им в участии в социальной жизни страны», — заметила Элизабет Бродерик.

Другой эксперт Мелисса Упрети отметила, что, хотя Кыргызстаном приняты официальные обязательства о продвижении прав женщин и гендерного равенства, ответственные лица не применяют систематический подход к решению основных коренных причин и движущих сил гендерной дискриминации и насилия, которые в контексте республики включают в себя вредные гендерные стереотипы, недостаточность экономических возможностей и безопасность для женщин и девочек.

Рабочая группа разработала ряд рекомендаций после встреч с органами власти, женщинами и девочками, организациями гражданского сектора, учеными, журналистами, женщинами-депутатами, организациями ООН и другими международными организациями.