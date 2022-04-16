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Общество

Соревнования по дуатлону. В Бишкеке перекроют движение на двух улицах

В Бишкеке из-за соревнований по дуатлону перекроют движение на отрезках двух улиц. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, мероприятие пройдет завтра, 17 апреля, в южной части города — в парке «Ынтымак», на пересечении улицы Масалиева и проспекта Чингиза Айтматова.

«В связи с проведением велоэтапа соревнований с 7.10 до 12.30 будут перекрыты северная сторона улицы Масалиева от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Байтика Баатыра, а также отрезок улицы Токтоналиева от Безымянной до Масалиева. Южная сторона улицы Масалиева будет открыта для проезда только в восточном направлении, для движения в западном направлении необходимо объехать закрытый участок по улице Ахунбаева», — отметили в муниципалитете.

Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства и просит заранее планировать маршрут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230954/
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