Замгоссекретаря США встретилась с известной художницей Татьяной Зеленской

Заместитель госсекретаря США Узра Зея рассказала о своей встрече с известной кыргызстанской художницей Татьяной Зеленской. Об этом она написала в своем Twitter.

It was a true honor to meet with renowned artist and human rights activist Tatyana Zelenskaya to unveil her paintings honoring the achievements of Kyrgyz Olympians, alongside the threat posed by the practice of bride kidnapping. pic.twitter.com/lkgdIFyMMC — Under Secretary Uzra Zeya (@UnderSecStateJ) April 14, 2022

По ее словам, для нее было большой честью встретиться с известной художницей и правозащитницей Татьяной Зеленской, чтобы увидеть ее картины, посвященные достижениям кыргызских олимпийцев и угрозе, которую представляет собой практика похищения невест.

Напомним, Узра Зея и специальный советник по международным правам инвалидов Сара Минкара посетили Кыргызстан и Казахстан.

Узра Зея встретилась также с представителями гражданского общества, обсудила с женщинами — политическими лидерами и представителями бизнеса — вопросы расширения прав и возможностей женщин.