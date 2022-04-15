Замгоссекретаря США встретилась с известной художницей Татьяной Зеленской

Заместитель госсекретаря США Узра Зея рассказала о своей встрече с известной кыргызстанской художницей Татьяной Зеленской. Об этом она написала в своем Twitter.
По ее словам, для нее было большой честью встретиться с известной художницей и правозащитницей Татьяной Зеленской, чтобы увидеть ее картины, посвященные достижениям кыргызских олимпийцев и угрозе, которую представляет собой практика похищения невест.
Напомним, Узра Зея и специальный советник по международным правам инвалидов Сара Минкара посетили Кыргызстан и Казахстан.
Узра Зея встретилась также с представителями гражданского общества, обсудила с женщинами — политическими лидерами и представителями бизнеса — вопросы расширения прав и возможностей женщин.