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Общество

Замгоссекретаря США встретилась с известной художницей Татьяной Зеленской

Заместитель госсекретаря США Узра Зея рассказала о своей встрече с известной кыргызстанской художницей Татьяной Зеленской. Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, для нее было большой честью встретиться с известной художницей и правозащитницей Татьяной Зеленской, чтобы увидеть ее картины, посвященные достижениям кыргызских олимпийцев и угрозе, которую представляет собой практика похищения невест.

Напомним, Узра Зея и специальный советник по международным правам инвалидов Сара Минкара посетили Кыргызстан и Казахстан

Узра Зея встретилась также с представителями гражданского общества, обсудила с женщинами — политическими лидерами и представителями бизнеса — вопросы расширения прав и возможностей женщин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230929/
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