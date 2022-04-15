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Общество
Сюжет: COVID-19

Ученые из Японии разработали новое дезинфицирующее покрытие от COVID-19

Ученые из Японии разработали новое дезинфицирующее покрытие, которое может применяться для противовирусной защиты, в том числе от COVID-19. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, необходимость такого покрытия возникла из-за особенностей распространения вируса: он способен передаваться воздушно-капельным путем и оседать на поверхностях. Обычно используемые химические вещества вроде спирта или перекиси водорода достаточно быстро испаряются, поэтому процесс дезинфекции должен производиться постоянно.

Созданная разработка представляет собой фотокатализатор, изготовленный с использованием комбинации нанокластеров диоксида титана (TiO2) и оксида меди (CuxO). Он способен уничтожать различные варианты SARS-CoV-2. Кроме того, в отличие от более ранних вариантов он эффективен как в темноте, так и при освещении в помещении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230928/
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