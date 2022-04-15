С начала года в Кыргызстане трудоустроили 2,2 тысячи безработных

За первый квартал в Кыргызстане трудоустроили 2,2 тысячи безработных. Об это сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, на учете в службах занятости состояли 101,7 тысячи человек, из них официальный статус безработных у 76,9 тысячи человек.

«По данным Нацстаткомитета, экономически активное население в Кыргызстане составляет 2 миллиона 595,4 тысячи человек, численность занятого населения — 2 миллиона 445,2 тысячи человек», — отметили в ведомстве.

В первом квартале уровень безработицы по республике составил 3 процента от числа экономически активного населения.

Высокий уровень официальной безработицы наблюдается в Баткенской (6,1 процента) и Джалал-Абадской (5 процентов) областях. Низкий — в Бишкеке (1,3 процента) и Чуйской области (1,6 процента).

В службы занятости было заявлено 4,9 тысячи вакантных мест, в их числе преобладал спрос на рабочие специальности. На одно свободное рабочее место претендовало 28 человек.

«За первые три месяца текущего года в службы занятости обратилось 44,5 тысячи человек. В настоящее время трудоустроены 3,4 тысячи, остальным даны консультации по вопросам законодательства о труде и занятости, возможности профобучения и переобучения, по выбору профессии. 1 тысяча 644 человека направлены на профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям — газоэлектросварщик, парикмахер, оператор компьютера, бухгалтер со знанием 1С, повар, швея, портной, офис-менеджер, электромонтажник, водитель. На оплачиваемые общественные работы направлено 2 тысячи 450 человек. 157 граждан получают пособие по безработице», — добавили в ведомстве.