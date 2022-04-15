Google выпустил приложение для удобного перехода с iOS на Android. Софт появился в магазине приложений App Store.

Компания Apple уже предлагает приложение «Переход на iOS», оно позволяет любому пользователю Android легко переключиться на ОС iOS. Теперь и Google предлагает собственное приложение, которое дает возможность пользователям устройств с iOS переключаться на Android. Приложение, которое, как сообщается, уже некоторое время находится в разработке, доступно по прямой ссылке в магазине.

Когда вы открываете приложение, в нем говорится, что пользователь сможет безопасно перемещать все фотографии, видео и контакты на свое устройство Android. Пользователи должны принять условия и услуги, прежде чем двигаться дальше.

Затем пользователи должны отсканировать QR-код, отображаемый на смартфоне с Android во время процесса установки.

Диапазон параметров включает контакты и информацию из календаря, а также сохраненные фотографии и видео. Следует отметить, что только фотографии, находящиеся локально в вашем iPhone, копируются на телефон с Android. Медиафайлы, сохраненные в iCloud, что в основном характерно для большинства пользователей iOS, копируются позже, и для них существуют отдельные инструкции.

Приложение также напоминает пользователям выключить iMessage после перехода на Android и включить текстовые сообщения.