У МИД Кыргызстана нет данных о мигрантах, вернувшихся в Россию после локдауна

У МИД Кыргызстана нет данных, сколько мигрантов вернулись в Россию после снятия локдауна из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник отдела миграции департамента внешней миграции МИД Алмаз Асанов.

По словам чиновников, в России нет ограничений для въезда трудовых мигрантов. Когда был введен режим локдауна в прошлом году из-за вспышки COVID-19, многие вернулись на родину. Но после того как карантин сняли, часть уехали опять в РФ, а часть — остались в Кыргызстане, но сколько именно граждан выбыли и сколько предпочли трудоустраиваться в КР, у МИД информации нет.

Уточняется, что граждане могут въехать в Россию, предъявив отрицательный результат ПЦР-теста. Для этого нужно скачать на телефон приложение «Путешествую без COVID-19». Оно действует только на территории стран ЕАЭС.

Участники брифинга подчеркнули, что в целях информирования трудовых мигрантов, намеревающихся выезжать, с июля запущен интерактивный сайт migrant.kg, где можно получить всю необходимую информацию. Кроме того, там есть функция «чат-бот», куда можно обратиться за консультацией к специалисту.

Кроме того, ведется работа по предоставлению госуслуг онлайн через систему «Тундук». На реализацию проекта предусмотрено 4,5 миллиона сомов. В МИД подчеркнули: до конца года эта идея будет воплощена за счет доноров.