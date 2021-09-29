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Общество

В Кыргызстане хотят использовать потенциал мигрантов для развития страны

В Кыргызстане хотят использовать потенциал мигрантов для развития страны. Об этом на круглом столе сообщил начальник отдела миграционной политики департамента внешней миграции МИД Алмаз Асанов.

Он напомнил, что ведомство разработало проект концепции миграционной политики, который был утвержден правительством в мае.

«Сейчас с помощью экспертов, международных организаций разработан план мероприятий на первый этап до 2025 года. Он проходит межведомственное согласование», — отметил чиновник и добавил, что в целом план направлен на привлечение потенциала мигрантов.

«Упор делается на развитие финансовой и правовой грамотности мигрантов, как управлять деньгами, куда вкладывать, как развивать малое и среднее предпринимательство», — сказал Алмаз Асанов.

По его словам, сегодня трудовые мигранты вкладывают заработанные средства не только в строительство домов, но и, например, в сельское хозяйство. «Среди них есть люди, которые уже не думают о трудовой миграции, они строят бизнес в Кыргызстане», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208673/
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