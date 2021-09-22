22:13
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Общество

В Бишкеке открыли центр компетенции по вопросам гражданства и миграции

В Бишкеке открыли центр компетенции по вопросам гражданства. Об этом сообщили в ООН.

Отмечается, что центр будет обеспечивать развитие потенциала, обмен опытом и обучение для госслужащих, юристов и студентов юридических факультетов по вопросам гражданства, безгражданства и миграции.

Зампредседателя кабмина, министр цифрового развития Дастан Догоев поблагодарил за помощь в открытии центра. «Право на гражданство является одним из фундаментальных прав человека, которое заложено в Конституции. Кыргызстан как страна, искоренившая все выявленные случаи безгражданства, и далее будет активно работать в предотвращении возникновения новых случаев в будущем», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208031/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Орхана Инанды. Адвокат рассказала новые подробности дела
У Кыргызстана есть понимание основных тенденций мировой политики — эксперт
Председателя Генеральной Ассамблеи ООН пригласили в Кыргызстан
Эвакуированные из Афганистана структуры ООН предлагают разместить в Бишкеке
О недобросовестных инвесторах рассказал Генеральной Ассамблее ООН Садыр Жапаров
Кыргызстан выдвинулся кандидатом в Совет ООН по правам человека
Садыр Жапаров заверил ООН, что Кыргызстан не свернет с демократического пути
Президент Кыргызстана примет участие в общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН
Кыргызстанцев в России обманули на 246 тысяч рублей. Обещали гражданство
В Кыргызстане мужчины работают на пять часов в неделю больше женщин
Популярные новости
Домогательства в&nbsp;СИЗО. Конфликт вышел на&nbsp;новый уровень Домогательства в СИЗО. Конфликт вышел на новый уровень
Племянница Курманбека Бакиева вышла в&nbsp;Турции замуж за&nbsp;сына депутата Племянница Курманбека Бакиева вышла в Турции замуж за сына депутата
Дешевеют только бараки, или Что происходит на&nbsp;рынке недвижимости Дешевеют только бараки, или Что происходит на рынке недвижимости
Кыргызстанцы в&nbsp;Словакии попали в&nbsp;рабство. Они обратились к&nbsp;властям&nbsp;КР Кыргызстанцы в Словакии попали в рабство. Они обратились к властям КР
Бизнес
Премьер Индии связывает порт Чабахар с&nbsp;новыми возможностями для Центральной Азии Премьер Индии связывает порт Чабахар с новыми возможностями для Центральной Азии
MegaCom и&nbsp;госпредприятие &laquo;Инфоком&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и госпредприятие «Инфоком» подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Visa запустили новую систему оплаты «Халык Банк Кыргызстан» и Visa запустили новую систему оплаты
Филиал &laquo;Бай Тушума&raquo; встречает клиентов в&nbsp;новом офисе Филиал «Бай Тушума» встречает клиентов в новом офисе
22 сентября, среда
22:00
Чудаки парковки. Фургоны с едой на бульваре Эркиндик мешают переходить дорогу Чудаки парковки. Фургоны с едой на бульваре Эркиндик ме...
21:50
В Бишкеке открыли центр компетенции по вопросам гражданства и миграции
21:35
В Бишкеке двое несовершеннолетних угнали Honda. Их задержали сотрудники УПСМ
21:19
Внимание, розыск! В Бишкеке уже год не могут найти 24-летнего Валерия Серенкова
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 сентября: без осадков