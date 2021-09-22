В Бишкеке открыли центр компетенции по вопросам гражданства и миграции

В Бишкеке открыли центр компетенции по вопросам гражданства. Об этом сообщили в ООН.

Отмечается, что центр будет обеспечивать развитие потенциала, обмен опытом и обучение для госслужащих, юристов и студентов юридических факультетов по вопросам гражданства, безгражданства и миграции.

Зампредседателя кабмина, министр цифрового развития Дастан Догоев поблагодарил за помощь в открытии центра. «Право на гражданство является одним из фундаментальных прав человека, которое заложено в Конституции. Кыргызстан как страна, искоренившая все выявленные случаи безгражданства, и далее будет активно работать в предотвращении возникновения новых случаев в будущем», — сказал он.