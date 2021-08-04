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Общество
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». Экс-депутат Талант Узакбаев оштрафован на 300 тысяч сомов

Обвиняемый в коррупции по делу «Кумтора» экс-депутат Талант Узакбаев признан виновным и оштрафован на 300 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде.

По его данным, Талант Узакбаев, действуя в преступном сговоре с премьер-министром Омурбеком Бабановым, торага ЖК Асылбеком Жээнбековым, депутатами Торобаем Зулпукаровым, Исхаком Пирматовым и другими лицами, принимал непосредственное участие в создании противоправной устойчивой связи между должностными лицами и представителями компании Centerra Gold Inc.

«Цель сговора заключалась в незаконном получении материальных благ и предоставлении преимуществ данной компании, что создало угрозу интересам общества и государства», — отметили в суде.

По результатам судебного разбирательства суд признал Таланта Узакбаева виновным по части 2 статьи 319 Уголовного кодекса КР «Коррупция» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч сомов в доход государства.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он полетит лечиться за рубеж.

В столицу прибыл бывший президент Аскар Акаев, который также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».

Бывший президент страны высказался по поводу участия нынешнего главы Министерства экономики и финансов Акылбека Жапарова в разработке соглашений по проекту «Кумтор».

«Соглашение 2003-2004 годов критикуется сегодня и Акылбеком Жапаровым. Я хочу сказать, что при подготовке этого соглашения была создана комиссия, в которую входили министры, депутаты. Ключевую роль тогда в ней играл Акылбек Жапаров — нынешний председатель депутатской комиссии по «Кумтору», — рассказал ранее Аскар Акаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203150/
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