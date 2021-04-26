Скончался академик Аскар Какеев

На 87-м году жизни скончался академик Национальной академии наук, доктор философских наук Аскар Какеев. Об этом 24.kg сообщили близкие семьи.

Аскар Какеев родился 10 декабря 1935 года в селе Кегеты Чуйской области.

Фото интернета. Аскар Какеев

Окончил биологический факультет Кыргызского национального университета (1958), аспирантуру Национальной академии наук КР (1963), академик, известный философ, лауреат государственной премии в области науки и техники.

До 1992 года занимался научной и преподавательской деятельностью. Затем возглавил аппарат президента страны, был государственным секретарем КР.

В 1993 вернулся к педагогической деятельности в качестве профессора философии в Кыргызско-Российском Славянском университете.

С 1993-го — министр образования.

С 2000-го — ректор КНУ, советник президента.

С 2011 — заведующий кафедрой философии науки КРСУ. Основные проблемы и темы, разрабатываемые Какеевым: становление философской мысли в Кыргызстане; история философии в КР во второй половине XX века; критика догматизма; кыргызская философская мысль в ее международных связях; проблемы открытого общества, проблемы истории кыргызской государственности с момента независимости.