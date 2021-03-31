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Общество

Мусульманки хотят участвовать в делах ДУМК и Совета улемов. Мужчины против

Женщины-мусульманки хотят участвовать в делах ДУМК и Совета улемов. Об этом 24.kg заявила руководитель общественной организации «Мутакалим» Жамал Фронтбек кызы.

По ее словам, ислам не запрещает женщинам принимать активное участие в религиозной жизни.

«Наши женщины выразили желание принять участие в курултае мусульман Кыргызстана, где избираются муфтий и состав Совета улемов. Религия нам этого не запрещает. Кроме этого, мы предлагаем открыть отдел по делам женщин в ДУМК и сами можем вести работу по этому направлению. В 2013-м открыли отдел, но через год он закрылся. В тот же год, по некоторым данным, 24 процента женщин вошли в радикальные религиозные организации. Это говорит о том, что надо усилить работу с женщинами», — говорит Жамал Фронтбек кызы.

Общественные женские мусульманские организации обратились в ДУМК, выразив желание делегировать на курултай своих представителей.

Отметим, в уставе ДУМК не предусмотрена женская квота в состав Совета улемов и делегатов курултая.

По словам пресс-секретаря ДУМК Максата Атабаева, обращение женщин-мусульманок поступило в Совет улемов, где был получен отрицательный ответ.

«Совет улемов ответил, что женщины не могут быть делегатами курултая. Тогда мы решили пригласить их на курултай в качестве гостей. Только на позиции гостя они не имеют права голоса, в отличие от делегатов», — пояснил он.

В муфтияте также заметили, что с 2017 года у них действует отдел по делам молодежи и женщин.

«В этом отделе Жамал Фронтбек кызы работает по контракту. В самом муфтияте женщин нет, но они работают в образовательных центрах при ДУМК», — добавили там.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188314/
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