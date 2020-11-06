Асыл Абылгазиев: Атакой на бывшего премьера отвлекают внимание от преступников

Атакой на бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева хотят отвлечь внимание общественности от настоящих преступников и их схем. Об этом заявил племянник экс-главы правительства Асыл Абылгазиев.
По его словам, после публикации списка объектов имущества, принадлежащих семье Абылгазиевых, он связался с журналистами и объяснил, что никогда не работал на госслужбе и действительно владеет несколькими объектами недвижимости.
«Объекты я покупал, занимаясь бизнесом, как и все предприниматели, брал деньги у банков. Подтвердить это документами могут и финансовые учреждения, и упоминаемые строительные компании. Я никогда не имел отношения к государственной службе, вел бизнес по перепродаже автомобилей за много лет до того, как мой родственник занял высокий пост. Все заработанное инвестировал в недвижимость», — сказал Асыл Абылгазиев.
«На лентах отдельных информагентств вновь появился этот же текст. Правда, туда, видимо, для убедительности добавили то, что принадлежит моим родственникам. Тем, у кого единственный дом, у кого земельная доля на малой родине, полученная в свое время, как и другими кыргызстанцами. В списках, правда, нет наших некоторых близких родственников, которые живут на съемных квартирах», — пояснил племянник бывшего главы кабмина.
Публикация повторяется, и теперь я понимаю, что объектом информатак на самом деле являюсь не я, а мой родственник, бывший глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев. И я догадываюсь, кто за этим стоит.Асыл Абылгазиев
«Чувствуя угрозу, которая над ними сегодня нависла за их незаконные действия, они пытаются отвлечь внимание общественности от себя и своих деяний, настраивая общественное мнение против бывшего премьер-министра. Но эти попытки очернить имя Мухаммедкалыя Абылгазиева, как и прежние нападки, уверен, обречены на провал», — заключил он.
Ранее Kaktus.media опубликовал список движимого и недвижимого имущества бывшего премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева и его близких родственников. По данным интернет-издания, у племянника экс-главы правительства Асыла Абылгазиева вместе с бизнес-партнерами сотни квартир в Бишкеке, а у самого бывшего чиновника имущества нет.