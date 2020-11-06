Асыл Абылгазиев: Атакой на бывшего премьера отвлекают внимание от преступников

Атакой на бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева хотят отвлечь внимание общественности от настоящих преступников и их схем. Об этом заявил племянник экс-главы правительства Асыл Абылгазиев.

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По его словам, после публикации списка объектов имущества, принадлежащих семье Абылгазиевых, он связался с журналистами и объяснил, что никогда не работал на госслужбе и действительно владеет несколькими объектами недвижимости.

«Объекты я покупал, занимаясь бизнесом, как и все предприниматели, брал деньги у банков. Подтвердить это документами могут и финансовые учреждения, и упоминаемые строительные компании. Я никогда не имел отношения к государственной службе, вел бизнес по перепродаже автомобилей за много лет до того, как мой родственник занял высокий пост. Все заработанное инвестировал в недвижимость», — сказал Асыл Абылгазиев.

Он подчеркнул, что сегодня его семью пытаются очернить.

«На лентах отдельных информагентств вновь появился этот же текст. Правда, туда, видимо, для убедительности добавили то, что принадлежит моим родственникам. Тем, у кого единственный дом, у кого земельная доля на малой родине, полученная в свое время, как и другими кыргызстанцами. В списках, правда, нет наших некоторых близких родственников, которые живут на съемных квартирах», — пояснил племянник бывшего главы кабмина.

Публикация повторяется, и теперь я понимаю, что объектом информатак на самом деле являюсь не я, а мой родственник, бывший глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев. И я догадываюсь, кто за этим стоит. Асыл Абылгазиев

«Чувствуя угрозу, которая над ними сегодня нависла за их незаконные действия, они пытаются отвлечь внимание общественности от себя и своих деяний, настраивая общественное мнение против бывшего премьер-министра. Но эти попытки очернить имя Мухаммедкалыя Абылгазиева, как и прежние нападки, уверен, обречены на провал», — заключил он.

Ранее Kaktus.media опубликовал список движимого и недвижимого имущества бывшего премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева и его близких родственников. По данным интернет-издания, у племянника экс-главы правительства Асыла Абылгазиева вместе с бизнес-партнерами сотни квартир в Бишкеке, а у самого бывшего чиновника имущества нет.