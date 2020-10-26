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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Сапар Исаков и Албек Ибраимов объявлены в межгосударственный розыск

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова объявили в межгосударственный розыск. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

Уточняется, что в розыск объявлен также и экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов. По факту уклонения от наказания ранее возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в столице после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, экс-премьер-министр Сапар Исаков, а также бывший депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров. Сапар Исаков и Албек Ибраимов, которых отпустили с формулировкой «на семь дней по семейным обстоятельствам», должны были явиться в ГСИН 13 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170833/
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