Выборы-2020. Митинг объявили бессрочным: число участников увеличивается

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг представителей партий, проигравших на парламентских выборах 4 октября.

Число участников акции протеста увеличилось, по разным оценкам собралось около 1 тысячи человек. Пришли сторонники и кандидаты партий «Социал-демократы Кыргызстана», «Мекенчил», «Реформа», «Чон казат», а также «Мекен Ынтымагы».

Фото скриншот с веб-камеры на площади Ала-Тоо

Представитель партии «Мекенчил» Мелис Аспеков заявил, что к митингующим должен присоединиться лидер политобъединения Камчыбек Ташиев. Он, по словам Аспекова, не намерен сегодня прыгать через забор «Белого дома».

«Сегодня мы объявляем бессрочную акцию протеста. Если надо, будем и ночевать здесь», — сказал Мелис Аспеков.

Другие участники акции протеста заявили, что не согласны с итогами выборов. По их словам, выигравшие партии массово подвозили избирателей к участкам, а также покупали голоса.