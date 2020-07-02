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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош разбили палаточный городок

В Оше МЧС разбило палаточный городок для госпитализации больных пневмонией и пациентов с COVID-19. Информацию 24.kg подтвердили в мэрии южной столицы.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в городе обостряется и идет подготовка.

«В палатки пока никого не госпитализировали, места в больницах есть», — сообщили в мэрии.

По данным МЧС, подготовлено 165 больничных мест для обсервации и 80 коек для госпитализации. Отдельно предусмотрены палатки для медиков.

На сегодня число зараженных коронавирусом в городе Оше составляет 675 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158050/
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