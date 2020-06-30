Адвоката не пустили в палату к Алмазбеку Атамбаеву

Адвоката бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергея Слесарева не пустили в палату к подзащитному. Об этом он сообщил журналистам.

Возле Клинической больницы управделами президента и правительства собрались сторонники бывшего главы государства. Там же присутствует адвокат. Он просит генпрокурора Откурбека Джамшитова возбудить досудебное производство по факту воспрепятствования его профессиональной деятельности.

«По неподтвержденным данным, у Алмазбека Атамбаева пневмония, но какой степени, неизвестно. Меня, что называется, «футболили», сначала сказав, что я должен обратиться к лечащему врачу, но его имени не называют. Мне не предоставляют какой-либо информации, кроме того, запрещены все встречи. Однако кем запрещены, неизвестно», — сказал Сергей Слесарев.

Напомним, что у Алмазбека Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию. В ГКНБ отмечают, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.