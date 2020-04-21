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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Крик отчаяния медиков. Что ответил глава Минздрава

Вчера СМИ распространили открытое обращение медиков центров семейной медицины Бишкека и групп семейных врачей Чуйской области. Работники здравоохранения призывали правительство услышать их, озвучив проблемы и предложения. Сегодня министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов ответил коллегам.

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«В настоящее время на имя Министерства здравоохранения, а также в социальных сетях звучит и поступает много предложений и жалоб от работников здравоохранения с тем, чтобы навести порядок в системе, улучшить работу по обеспечению сотрудников организаций здравоохранения республики средствами защиты, дополнительными финансовыми и социальными поощрениями, надлежащими условиями труда и безопасной деятельности во время чрезвычайного положения. Мы читаем, обсуждаем и стараемся реагировать на все поступающие замечания и инициативы, особенно на те, которые касаются оперативного реагирования на нужды и обеспечения безопасности медперсонала. Насчет системных изменений, касающихся принципов управления, пересмотра индикаторов, КТУ на уровне первичной медико-санитарной помощи и другого, то перед принятием решения эти вопросы требуют более тщательного изучения и всестороннего обсуждения, и мы обязательно к ним вернемся, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. Минздрав открыт для диалога и не закрывается от своих коллег, мы вместе стоим на страже здоровья кыргызских граждан и вместе противостоим трудностям», — сказал глава профильного ведомства.

Медики назвали этот ответ отпиской, которая не содержит никакой конкретики.

На сегодня в Кыргызстане 147 работников медицины, которые заразились коронавирусной инфекцией.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150700/
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