11:22
USD 77.11
EUR 86.61
RUB 1.09
Общество

Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения

1
Коронавирус

На 4 июля в Кыргызстане официально зарегистрировали 7 тысяч 94 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 2 тысячи 714 и умерли 78 человек.

Фактически больными остается 4 тысячи 302 человека.

В Кыргызстане за последние сутки число реально болеющих коронавирусом увеличилось на 6,59 процента, или на 266 человек.

За апрель число больных коронавирусом выросло в 1,6 раза, в мае — в 1,3 раза. За июнь число больных коронавирусом выросло сразу в 4,6 раза.

На 4 июля из всех зарегистрированных больных 38,26 процента вылечились от коронавируса.

2
Пневмония

Одновременно с ростом заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане резко увеличилось число больных и погибших от внебольничной пневмонии. При этом врачи-иммунологи считают вспыхнувшую пневмонию атипичной. Они предполагают, что она развивается на фоне коронавируса.

На 4 июля внебольничной пневмонией (отрицательный COVID-19заболели 3 тысячи 9 человек, вылечились — 706 и умер 151.

Фактически больными остаются 2 тысячи 122 человека. За сутки показатель вырос на 23,09 процента.

На 4 июля из всех зарегистрированных больных 24,46 процента вылечились от внебольничной пневмонии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150634/
просмотров: 459224
Версия для печати
Материалы по теме
Пригородный транспорт в Чуйской области будет работать в будни
В Кыргызстане на сегодня в реанимации находятся 18 пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11 миллионов человек
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 71 медика
За сутки от внебольничной пневмонии скончался 31 человек
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще два человека
В Кыргызстане за сутки выявили 327 случаев коронавируса. Всего — 7 094
В Кыргызстане за сутки от коронавируса вылечились 59 человек
Выборы-2020. Партии могут проводить встречи с избирателями онлайн
Коронавирус в Кыргызстане. На помощь едет группа российских медиков
Популярные новости
Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и&nbsp;ресторанов Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и ресторанов
У&nbsp;входа в&nbsp;Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал&nbsp;ЧП У входа в Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал ЧП
Коронавирусная аптечка: какие лекарства должны быть дома на&nbsp;случай заражения Коронавирусная аптечка: какие лекарства должны быть дома на случай заражения
В&nbsp;Чуйской области приостанавливается движение пригородных маршруток В Чуйской области приостанавливается движение пригородных маршруток
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; отказался от&nbsp;рекламы в&nbsp;пользу зарплаты медиков «Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
Чехол + защитное стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;O!Store Чехол + защитное стекло в подарок при покупке смартфонов Huawei в O!Store
MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и&nbsp;40&nbsp;смартфонами MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и 40 смартфонами
Интернет на&nbsp;селе: &laquo;оптика&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;каждый дом Интернет на селе: «оптика» — в каждый дом
4 июля, суббота
11:08
Пригородный транспорт в Чуйской области будет работать в будни Пригородный транспорт в Чуйской области будет работать...
11:02
В Кыргызстане на сегодня в реанимации находятся 18 пациентов с коронавирусом
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 19 июня — 3 июля
10:57
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
10:42
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11 миллионов человек