Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения

1 Коронавирус

На 4 июля в Кыргызстане официально зарегистрировали 7 тысяч 94 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 2 тысячи 714 и умерли 78 человек.

Фактически больными остается 4 тысячи 302 человека.

В Кыргызстане за последние сутки число реально болеющих коронавирусом увеличилось на 6,59 процента, или на 266 человек.

За апрель число больных коронавирусом выросло в 1,6 раза, в мае — в 1,3 раза. За июнь число больных коронавирусом выросло сразу в 4,6 раза.

На 4 июля из всех зарегистрированных больных 38,26 процента вылечились от коронавируса.

2 Пневмония

Одновременно с ростом заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане резко увеличилось число больных и погибших от внебольничной пневмонии. При этом врачи-иммунологи считают вспыхнувшую пневмонию атипичной. Они предполагают, что она развивается на фоне коронавируса.

На 4 июля внебольничной пневмонией (отрицательный COVID-19заболели 3 тысячи 9 человек, вылечились — 706 и умер 151.

Фактически больными остаются 2 тысячи 122 человека. За сутки показатель вырос на 23,09 процента.

На 4 июля из всех зарегистрированных больных 24,46 процента вылечились от внебольничной пневмонии.