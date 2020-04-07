Минздрав выяснит, как медработники в городе Ош заразились коронавирусом

Минздрав будет выяснять, как медицинские работники в Оше заразились коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ведомства Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, возможно, медики заразились, потому что не следовали всем инструкциям.

«Спецодежда у всех одинаковая. В ее качестве я не сомневаюсь. Мы осмотрим медиков. Возможно, они не соблюдали все инструкции», — сказал Сабиржан Абдикаримов.

Количество инфицированных медиков на сегодня составляет 19 человек.

В Кыргызстане на сегодня 228 подтвержденных фактов коронавируса. Четыре человека умерли, десять излечились.