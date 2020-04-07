В Оше из 12 вновь выявленных 7 медработников тоже заболели коронавирусом

В Ошской области из 12 человек, заболевших коронавирусом, — 7 медицинских работников. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, четверо работали в обсерваторе Ноокатского района и контактировали с больными. Еще трое контактировали с зараженным врачом.

«Вчера выписано выздоровевших 23 человека. От общего числа 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Их подключили к кислородным аппаратам», — сказал Сабиржан Абдикаримов.

В Кыргызстане на сегодня 228 подтвержденных фактов коронавируса. Четыре человека умерли.