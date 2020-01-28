Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с Новым, 2020 годом. Об этом в соцсетях сообщил его сын Кадыр Атамбаев.

По его словам, поздравительную открытку семья получила только сегодня от посольства ФРГ в КР.

Кадыр Атамбаев также сказал, что получил приглашение от канцлера на обучение в любом вузе Германии. Однако в опубликованном письме об этом речи нет.

«Ни для кого не секрет, что между канцлером Ангелой Меркель и бывшим главой государства Алмазбеком Атамбаевым сложились очень теплые отношения, основанные на общих ценностях, политической позиции и намерениях. Действующий президент Сооронбай Жээнбеков на своей последней пресс-конференции случайно упомянул, что в Германии на него давили по вопросам политзаключенных. Хочу также отдельно поблагодарить за это госпожу Меркель», — написал Кадыр Атамбаев.

Алмазбек Атамбаев содержится в СИЗО ГКНБ. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса КР, в том числе по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева в апреле 2013 года и событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019-го.