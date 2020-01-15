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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

На митинге в Бишкеке в провокациях на границе обвинили власти Таджикистана

24.kg
Фото 24.kg. Митинг в поддержку Баткена

Главные провокаторы конфликтов на границе — представители государственных органов Таджикистана. Об этом на митинге в поддержку жителей Баткенской области заявил депутат Катранского айыльного кенеша Сапарали Борубаев.

По его словам, власти Кыргызстана поддаются на провокации Таджикистана и каждый раз идут на уступки.

«Каждый раз провоцируют власти Таджикистана. А наши заняты подавлением местных жителей. Кроме постоянных конфликтов, соседи продолжают «ползучую миграцию». Хочу обратиться к соседям: во время гражданской войны кыргызы вам оказали поддержку, не забывайте об этом. В наших интересах мирно решить вопросы границы», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140530/
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