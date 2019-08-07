Задержание Алмазбека Атамбаева. Ранили журналиста 24.kg

В резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше проходит силовая операция по его задержанию. На территорию дома ворвался спецназ, повсюду слышны выстрелы.

Как передает журналист 24.kg с места событий, ситуация очень обостренная, стреляют хаотично. На месте работают спецназ, сотрудники силовых ведомств. Среди сторонников бывшего главы государства есть раненые. Они оборонялись камнями, всех уложили на землю.

Кроме того, ранили и журналиста агентства. Предположительно резиновой пулей, она задела ногу корреспондента Аиды Джумашовой по касательной, ее жизни ничего не угрожает.