Кризис мужественности. Четыре психотипа современного мужчины в Кыргызстане

В Кыргызстане у мужчин наблюдается кризис маскулинности, другими словами, сегодня исказилось понятие об истинной мужественности. К такому выводу в результате научных исследований по вопросам гендера пришел руководитель фонда «Равные права и возможности» Асылбек Эшиев.

Он рассказал 24.kg, каков современный портрет кыргызстанского мужчины, как молодые люди относятся к обряду ала качуу и какие барьеры существуют в достижении гендерного равенства.

Мужские и женские проблемы

— Я преподавал в Юридическом институте в Оше, работал с будущими юристами, изучал этот вопрос. С 2005 года стал посещать различные тренинги, семинары, где обсуждались вопросы гендера и семейные проблемы.

На таких мероприятиях 90 процентов участников — женщины. Из мужчин обычно присутствуют два-три человека, часто я был один. Нас, мужчин, почему-то даже не замечали, мы сидели тихо в уголке.

Но я понял, раз мы говорим о семейном насилии, надо больше привлекать мужчин к этому вопросу и работать с ними.

— Вы преподаете и работаете с молодежью. Как она относится к обряду ала качуу?

— Я преподаю в Международном университете Кыргызстана. Здесь учится больше городских ребят, но и среди них бывают разные мнения.

В аудитории парни говорят: если мужчина любит девушку, он может ее украсть. Молодой человек может так сказать, потому что на него в этот момент смотрят другие и он переживает, что о нем подумают друзья. Асылбек Эшиев

Однако когда в коридоре отдельно спрашиваешь, действительно ли они так считают, говорят: «Извините, мне просто неудобно было перед одногруппниками».

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В селах тоже есть мужчины, которые открыто признают, что насилие в семье — нарушение прав. Но многие считают, что мужчина как глава семьи имеет власть и может сам все решать. Например, он может сказать жене, чтобы она не ходила на выборы: «Сен эмне анда кыласын, уйдо эле отура бер» («Что тебе там делать, дома сиди лучше»).

— Несмотря на работу по гендерной политике, женщины в основном так и остаются пассивными...

— Да. Конечно, роль играют стереотипы и барьеры, например, что политика — исключительно мужское занятие. Мы говорим, что в айыльных кенешах мало женщин, но я вижу, что они сами пассивны.

Гендерная политика у нас еще не сформировалась. Я защитил диссертацию по этой теме в 2006-м. С тех пор было принято много национальных программ, подписано много конвенций, однако реалии показывают, что проблем еще очень много.

Наше общество до сих пор не понимает, что есть не только женские проблемы, но и мужчины чувствуют давление.

— Как проявляется давление на мужчин в обществе?

— Есть такое понятие, как гендерные нормы, например, что мужчина должен служить в армии. Сейчас молодежь не хочет служить.

Или, например, парню говорят «Эркексинби?» и заставляют украсть девушку. В селах мужчины признавались, что не хотели, чтобы сын украл невесту, но жена, мама, невестки заставили. Женщины сами поощряют кражу невесты. Асылбек Эшиев

Мужественность многие мужчины неправильно понимают и неправильно реализуют. Они считают, что мужчина должен властвовать, может даже побить жену, украсть девушку или запретить ей что-то. Но быть мужчиной — это совсем другое.

Современный кыргызский мужчина. Кто он?

1-й тип. Образ современного кыргыза

Было понятие «новый русский», потом к нам пришло понятие «новый кыргыз». Это мужчины, которые преподносят свою мужественность через крутые дорогие машины, они строят дорогие дома, дорого одеваются. Такие представители не признают других мужчин. Однако в наше время эта категория уже исчезает.

2-й тип. Метросексуалы

Среди молодежи в Бишкеке и Оше появилось много таких парней. Это городские ребята, которые насмотрелись зарубежных фильмов. У них герои не наш Манас, для них кумиры — западные личности. В последнее время мода даже не на Запад, парни стали повторять за корейскими актерами и певцами.

3-й тип. Сельский мужчина

Он не думает о завтрашнем дне. У него есть 3 гектара земли, но все равно много долгов, кредитов. У него много земли, однако у него нет знаний, как ею пользоваться. Хотя стали появляться правильные фермеры, которые успешно выращивают и реализуют продукцию.

4-й тип. Мужчины-интеллигенты

Они не привыкли делать деньги, в Советском Союзе жили на зарплату, воспитывали молодежь. Мужчины эти в силу своего воспитания очень сильно пострадали после распада СССР. Когда они попали в современные реалии, начали постепенно уходить в другие категории, заниматься коммерцией. Сейчас таких интеллигентов почти нет.

— Почему возникает кризис мужественности и в чем особенность этого явления в Кыргызстане?

— В первую очередь воспитание. Издревле так сложилось, что все ждут появления сына в семье.

Эти предрассудки все еще есть. Мальчик, видя их, начинает думать, что ему все позволено. Такую модель впитывают и женщины, которые ставят себя на второй план. Я думаю, что традиции сыграли очень большую роль.

Многие вещи мы не признаем за дискриминацию, у нас в мозгу укоренилось: «Мы же кыргызы, у нас так положено».

Есть еще один фактор, повлиявший на кризис. После распада СССР многие мужчины потерялись — зарплаты нет, работы нет, но надо кормить детей, семью. Тогда женщины уезжали в Россию работать, а мужья оставались дома. Конечно, наступает кризис мужественности. Почему он сам не поехал? Если женщина занимается коммерцией, ей могут делать уступки, в том числе со стороны проверяющих органов. Челночницы — это настоящее женское лицо. В те времена, когда мужчины начинали заниматься коммерцией, на них давили, избивали.

— Как ваш фонд работает с мужчинами?

— Мы проводим информационные кампании, конкурсы, тренинги. Недавно организовывали семейные игры, чтобы показать, что семья должна быть сплоченной.

Я заметил, что у нас не хватает позитивного образа отца, брата, мужа. В СМИ, соцсетях надо больше показывать положительные образы мужчин, чтобы они стали примерами. Нужно показывать, как отец осуждает насилие, кражу невест. Асылбек Эшиев

Много мужчин, которые побывали в других странах, по-новому смотрят на все. Но надо работать, если мы хотим быть правовым государством.

В проекте «Гражданское просвещение молодежи через элементы культуры и искусства» я познакомился с художницей Татьяной Зеленской. В рамках этого проекта мы создадим анимационный видеоролик, где покажем, как мужчина может сыграть роль в профилактике семейного насилия. Ролик будет называться «Атаке».