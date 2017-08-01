Предприниматели пытаются по поддельным документам получить сертификат ЕАЭС

Предприниматели Кыргызстана пытаются по поддельным документам получить сертификат соответствия товара ЕАЭС. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Департамента профилактики заболеваний и экспертизы Министерства здравоохранения КР Толо Исаков.

По его словам, 5 техрегламентов, вступающих в силу 12 августа, относятся к системе здравоохранения. Они касаются безопасности игрушек, продукции для детей, диетического питания, косметических средств и табачной продукции.

«Специалисты ЕАЭС дали высокую оценку работе лаборатории. Однако мы привлекли еще $260 тысяч для закупки оборудования. Многие предприниматели предоставляют поддельные документы для получения сертификата. Приходится проверять их подлинность, поэтому процедура затягивается. Отсюда и возмущение», — сказал Толо Исаков.