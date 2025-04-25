Торговая война. Центральная Азия между молотом и наковальней

Торговое противостояние между США и Китаем продолжается. На прошлой неделе Вашингтон, отменив пошлины для остальных стран, пригрозил, что тарифы для КНР поднимет до рекордных 245 процентов. Пекин в ответ пообещал не церемониться с государствами, готовыми заключить сделку с Америкой в ущерб его интересам.

Подействовало ли последнее китайское предупреждение, непонятно, но в Белом доме, как сообщает The Washington Post, неожиданно смягчили риторику. Из Овального кабинета прозвучало, что таможенные сборы на товары из Китая будут снижены. Правда, не до нулевой отметки. Имеющуюся на сегодня ставку 145 процентов президент Дональд Трамп назвал слишком высокой, подчеркнув, что будет с КНР «очень любезным» и «не собирается играть жестко».

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Означает ли это, что США пошли на попятную и настроены на компромисс? Ведущие эксперты рекомендуют крупным экономикам, встроенным в глобальную систему, не терять времени и принимать превентивные меры.

Среди стран Центральной Азии на сигнал ученых-экономистов отреагировал Казахстан. По словам главы Национальной палаты предпринимателей Раимбека Баталова, уже выстроена ежедневная коммуникация с регионами. Все сигналы от предпринимателей фиксируются в Цифровой карте бизнеса — на платформе раннего реагирования. А представитель Центра прикладной экономики Жаксыбек Кулекеев отметил: экспорт уже упал на 12 процентов ($2,5 миллиарда) и продолжит снижаться.

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Кстати, всех касается

Несмотря на кажущуюся оттепель в отношении Китая, аналитики не спешат с оптимистичными прогнозами. Гарантий нет никаких, что Дональд Трамп готов «зарыть топор войны» и возобновить торговлю с КНР, практически парализованной после введения беспрецедентных тарифов.

Причина столь открытого неприятия очевидна: Китай демонстрирует, что все шансы стать державой мира под номером один у него есть. Американские власти, разумеется, всеми силами стараются этого не допустить. Другое дело, как сказал в интервью «Медузе» сотрудник научного берлинского центра «Карнеги» Темур Умаров, на столь радикальные меры в Вашингтоне ранее не решались.

Наконец к ним прибегнул Дональд Трамп, загнав нас в большое геополитическое шоу, где он главный герой, а мы зрители и участники, вынужденные подстраиваться под его правила. Темур Умаров

«Америке не нравится, что вес КНР в глобальной системе растет. Хотя изначально США именно этого и добивались: большинство американских корпораций сами перенесли производство в Китай, чтобы сократить расходы и увеличить прибыль на глобальном рынке. Это казалось идеальным тандемом. Но вскоре стало ясно, что вместе с производством в КНР появляются свои высокотехнологичные компании, с которыми приходится конкурировать. В этом развитии Соединенные Штаты беспокоит не только рост гражданского сектора, но и то, что эти технологии перетекают в военную сферу, усиливая стратегический потенциал Китая», — пояснил он.

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Вся совокупность факторов отчасти и спровоцировала атаку Вашингтона на Пекин. Теперь КНР рискует потерять существующие цепочки производства, где она стала «главной фабрикой мира». А поскольку в Поднебесной заинтересованы сохранить глобальную модель в привычном виде, то вынуждены будут искать новые рынки сбыта.

Есть мнение, и его неоднократно озвучивали представители экспертного сообщества, Китай может переориентировать часть потока своих товаров после закрытия американского пространства на Европу, если бы не одно «но». Это невыгодно ЕС, и элитам Старого света придется договариваться с Китаем. Урсула фон дер Ляйен в скором времени собирается на встречу с Си Цзиньпином. Переговоры анонсировали и другие главы европейских государств.

Однако в орбите китайских торговых интересов остаются Россия и страны Центральной Азии.

По мнению Темура Умарова, все они даже получат какую-то выгоду. «К примеру, во время первой торговой войны Узбекистан впервые стал в огромных количествах поставлять в КНР фрукты. То же самое может произойти и с Россией. Например, в сферах сельскохозяйственной продукции и нефтегазовой промышленности. Если сейчас Китай отказывается от этих товаров, то после пошлин РФ сможет частично заменить дыру в торговом балансе КНР», — сказал он.

С этой точкой зрения не согласен кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его мнению, российский рынок хоть и реагирует на происходящее общим снижением, так как нестабильность на глобальном уровне сказывается на всех, кто хоть как-то вовлечен в мировую торговлю, но в целом Россия остается в стороне от противостояния США и Китая.

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«Да, Москва может получить ряд преимуществ, так как российский рынок является достаточно крупным и мало вовлеченным в обмен как с Соединенными Штатами, так и с КНР. Однако сейчас основным негативным последствием является снижение цен на нефть. И в России разворачивается процесс снижения зависимости от нефтегазовых доходов, что в некоторой степени амортизирует эффект от резкого падения котировок», — подчеркнул Андрей Бархота.

Второй вариант — выпадающие объемы экспорта могут быть перенаправлены на внутренний рынок Китая. Экономисты считают, что таким образом Пекин может перейти к модели большей автономности. Это означает, что большая часть продукции потребляется внутри страны и зависимость от импорта снижается.

Третий — КНР продает товары ближайшим густонаселенным соседям, таким как Вьетнам и Индонезия. Но значительным потокам препятствуют более сложная логистика и здоровая конкуренция. То же самое касается и Латинской Америки — затраты на транспортировку могут легко перекрыть выгоду от экспорта.

А как же мы?

Рынок Центральной Азии как региональный для такого могучего соседа, как Китай, слишком незначителен. Но это не значит, что глобальная экономическая турбулентность не задевает наши страны.

Экономический аналитик Толонбек Абдыров, отвечая на вопросы 24.kg, подчеркнул, что Казахстан уже почувствовал эти колебания, а расходящиеся круги коснутся Кыргызстана. Причем совсем скоро.

«Уже наблюдается снижение потока товаров из КНР в другие государства. РК недополучает тех объемов, какие были раньше. В КР также фиксируется снижение экспорта на 12 процентов, что является индикатором возможного ослабления спроса на товары из этого региона. Что же касается покупательской способности в соседних странах, то она тоже падает. А это значит, что в части продовольствия и текстиля мы можем понести ощутимые потери», — заметил он.

Экономист напомнил: изменение глобальных маршрутов приведет к тому, что подорожает логистика, а это скажется на ценах. Стоимость товаров неизменно поползет вверх.

«Не следует забывать, что Кыргызстан зависит от импорта. Во внешней торговле он составляет 82 процента. Особо уязвима наша республика в части поставок техники, сырья, комплектующих товаров. То есть тут мы просядем и сильно. Это раз. Второе — сегодня идет давление на юань и тенге и чувствуется зависимость юаня по отношению к доллару. Китайская валюта уже проигрывает. Все это может сказаться и на соме, привести к росту так называемой импортируемой инфляции и повышению цен на ключевые потребительские товары, которые к нам завозятся», — сказал он.

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Толонбек Абдыров согласен с мнением коллег, что в условиях торговой войны с США и нереально высоких пошлин китайские компании вынуждены искать альтернативные каналы сбыта. Однако продавать свой товар они будут по демпинговым ценам. А это значит, что тех же кыргызстанских производителей в текстильной промышленности и агросекторе ждут большие проблемы. И самое главное — нестабильность приведет к оттоку инвестиций и снижению заинтересованности международных партнеров.

«Нужно поддерживать экспортеров, то есть должны быть какие-то компенсационные меры. Допустим, субсидии на логистику, гарантийные инструменты для снижения рисковых поставок. Еще раз: логистика подорожает. И сильно. Это нужно понимать. Еще бы я порекомендовал проводить в том числе сбалансированную кредитно-денежную политику, чтобы минимизировать риски», — добавил эксперт.

Сегодня нужен мониторинг логистических торговых цепочек и пришло время подумать о диверсификации торговых маршрутов через Иран, Турцию и Узбекистан. Разрабатывать какие-то модальные пути. Учитывая, что такие проблемы могут возникнуть, государству надо вводить антидемпинговые меры, стимулировать локализацию производства в рамках импортозамещения. Толонбек Абдыров

Президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева пессимизма экономиста не разделяет. Комментируя вопрос 24.kg, она подчеркнула: говорить о неизбежном повышении цен преждевременно. У Кыргызстана слабая связь с американским рынком. А Китай не станет рассматривать КР, как и всю Центральную Азию в целом, как равнозначную замену американскому плацдарму импорта.

«Но тот же Кыргызстан может привлечь КНР как точку входа на рынок ЕАЭС. Может, тогда какие-то товары из Китая у нас и подешевеют. Но тут надо посмотреть логистику, продумать, какие товары будут интересны для поставок для китайских предпринимателей именно в КР», — отметила эксперт.

Главное в глобальных торговых войнах — не прямой ущерб, а косвенное влияние. Вот что нужно учитывать и анализировать через опосредованные связи. Гульнара Ускенбаева

P.S. Так или иначе, нони Европейский союз, ни КНР, ни Япония, ни Южная Корея, никто не хочет принимать активно навязываемые Дональдом Трампом новые экономические правила, смахивающие на те, которые появились сразу после окончания Второй мировой войны.

Эксперты убеждены: ближайшие месяцы станут решающими для оценки перспектив американской стратегии. Успех или провал инициатив Трампа окажет существенное влияние на внутриполитическую ситуацию в США.

Если «заключить сделку», говоря словами американского лидера, не получится, то Соединенные Штаты могут столкнуться с ухудшением экономической ситуации. А это повлечет за собой усиление давления на Республиканскую партию и потенциально ограничит возможности президента в формировании внешней политики страны.