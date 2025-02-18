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Экономика

Проект по развитию железных дорог Кыргызстана с американской компанией одобрен

Кабмин принял постановление, одобряющее реализацию проекта государственно-частного партнерства по развитию внутренней сети железных дорог Кыргызстана «Трансевразийский маршрут». Он будет осуществляться в режиме «проектной песочницы».

Партнером с кыргызской стороны выступит государственное предприятие «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» при Министерстве транспорта. С американской стороны в проекте примет участие компания All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC.

Национальному агентству по инвестициям поручено подписать соглашение о ГЧП с All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC. Детальная разработка проекта, включая его финансовую часть, будет проводиться государственным и частным партнером после подписания вышеуказанного соглашения.

Контроль за исполнением постановления возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабмина.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320316/
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