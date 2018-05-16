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Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов.

Депутаты выясняют, кто лоббировал интересы китайской компании, почему стоимость модернизации оценили именно в $386 миллионов, а не дешевле.

Люди живут на то, что пасут скот. Давайте сами скинемся и погасим долг перед Эксимбанком Китая.

Камчыбек Жолдошбаев

Депутат Камчыбек Жолдошбаев предложил коллегам и чиновникам скинуться и погасить долг. «Хищения были. Люди живут на то, что пасут скот. Давайте не будем смотреть в карман народа. Давайте сами скинемся», — сказал он.
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