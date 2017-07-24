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Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече журналистами признался, что всегда говорит честно и открыто.

Я часто говорю эмоционально, потом об этом жалею. Это часто было и на встречах с руководителями других стран. Но я говорю искренне, как есть. Вот в начале встречи на парня наехал, а теперь мне неудобно.

Алмазбек Атамбаев

«Есть такая фраза, что язык дан политику, чтобы научиться скрывать свои мысли. А у меня наоборот. Одно могу сказать, что наши журналисты, СМИ, я всегда опирался на них», — сказал глава государства.
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Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев
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